In Slowenien gesucht, in Brückenau gefunden

So klein ist die Welt, das musste ein 23-Jähriger in Bad Brückenau schmerzlich erfahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde wegen Ruhestörung am Sonntagabend eine Polizeistreife in die Ludwigstraße in Bad Brückenau gerufen. Dort wäre laute Musik aus dem Haus zu hören. In der

Wohnung drehten die Bewohner die Musikanlage anstandslos leise. Jedoch stellte sich heraus, dass nach einem der Anwesenden, einem 23-jährigen Mann, eine Fahndung in Slo wenien läuft. Nachdem er hier einen festen Wohnsitz hat, wurde dies an die slowenischen Behörden übermittelt. pol