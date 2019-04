In siebenstündiger Prüfung zum schwarze Gürtel

Bernd Nikolaus und Denny Krüger dürfen nun einen schwarzen Gürtel tragen. Die beiden Trainer der Extreme Arts Academy Haßfurt haben die siebenstündige Prüfung zum "Advanced Instructor" im Krav Maga mit Bravour bestanden und somit die mehrjährige Ausbildung erfolgreich beendet. Vom Bundestrainer des Deutschen Krav Maga Verbandes (DKMV) bekamen sie die Lizenzurkunden sowie die schwarzen Gürtel.

Der Begriff "Krav Maga" bedeutet "Kontaktkampf". Ursprünglich für das israelische Militär entwickelt, wurde das Selbstverteidigungssystem an die Tätigkeit von Polizei und später auch an den zivilen Bereich angepasst. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen, effektiven Techniken der Selbstverteidigung.

Unter den Augen des Bundestrainers wurden der 30-jährige Krüger und sein 34-jähriger Trainerkollege Nikolaus immer wieder an ihre Grenzen gebracht: Liegestütze und Kniebeuge sowie Box- und Trittübungen am Sandsack standen auf dem Programm. Daraufhin wurden die Prüflinge durchgehend von einer Vielzahl von Gegnern angegriffen, ohne verschnaufen zu können. Die Haßfurter mussten sich gegen unbewaffnete Angreifer, aber auch gegen Stock- und Messerangriffe sowie Bedrohungen mit der Schusswaffe aus allen Richtungen verteidigen. Auch Zivilcourage und das korrekte Eingreifen in Nothilfe-Situationen war gefragt: Würde ein Opfer, das es zu schützen gilt, während der Übung wegen falschen Einschreitens durch Eigenverschulden verletzt werden, so gilt die Prüfung umgehend als nicht bestanden.

Zudem mussten die Sportler unzählige Sparringseinheiten bestreiten. Dies sind Trainingskämpfe, bei denen mit Boxhandschuhen im Stand oder am Boden gegeneinander angetreten wird. Nach den letzten anstrengenden Kämpfen und Stress-Drills kam schlussendlich das erlösende Signal "Prüfung beendet". Zudem hatten die Trainer eine zehnseitige Theoriearbeit zu präsentieren, in der sie sich mit Inhalten wie Waffeneinsatz, Notwehrrecht oder ähnlichen Themen intensiv auseinandergesetzt hatten. red