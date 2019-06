Zu einer Führung mit Josef Schröder lädt die Umweltstation am Samstag, 29. Juni, ein. Dabei stellt er sein Biotop zwischen Wolfsloch und Burgstall vor, auf dem 84 Pflanzenarten wachsen. Auch werden die verschiedenen Lebensräume wie Hecken, Wald und Streuobstwiesen angesprochen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Gaststätte Fischer in Burgstall. Anmeldung ist nicht erforderlich. red