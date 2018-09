In Schneckenlohe flogen die Gummistiefel um die Wette

Auch in diesem Jahr hatten sich die "Gorgnzüchtä" eine besondere Kirchweihattraktion einfallen lassen. Nachdem es 2017 ein Schneckenrennen gegeben hatte, flogen heuer im Biergarten der Gastwirtschaft Dötschel am Samstagnachmittag die Gummistiefel tief.

Eingeladen hatten die Schneckenloher "Gorgnzüchtä", die weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus für ihren Fasching im Schützenhaus Kronach bekannt sind, zu einem Zielwurf-Wettbewerb mit Gummistiefeln für Jung und Alt. Viele Jahre veranstaltete man auch an der Kirchweih die Seifenkistenrennen in der Waldstraße.

Dass man mit der diesjährigen

Gummistiefelaktion wieder einen Volltreffer gelandet hatte, zeigte sich nicht nur an den über 70 Männern, Frauen und Kindern, die in unterschiedlichen Altersklassen an den Start gingen. Je nach Klasse hatten die Teilnehmer aus unterschiedlichen Entfernungen zwischen zwei und neun Metern jeweils sechs Versuche, den Stiefel in einen der fünf Autoreifen zu platzieren. Bei einem Treffer gab es entsprechend der Größe des Reifens die Punkte für die Siegerwertung. Hierbei gab es wieder schöne Preise zu gewinnen.

Als Moderator führte Heiko Eichhorn durch den Wettbewerb. Eichhorn nahm auch die Siegerehrung vor und bedankte sich hier bei allen Teilnehmern, Besuchern und Sponsoren.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgten neben Vorsitzendem Fabian Kristek noch Uli Werr, Jonny Schindler, Klaus Thaler, Martin Feick und Katja Sünkel. Angefeuert wurden die Teilnahmer von zahlreichen Zuschauern, unter ihnen auch der Bürgermeister der Gemeinde Schneckenlohe, Knut Morgenroth. Er zeigte sich erfreut über die zahlreiche Teilnahme und das ehrenamtliche Engagement der "Gorgnzüchtä". Mit Freude nahm er auch zur Kenntnis, das der Erlös wieder für einen guten Zweck in der Gemeinde gespendet wird. Dies ist diesmal die Anschaffung eines Basketballkorbs auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule.

Für eine zünftige Kirchweihstimmung sorgten wieder die Schneckenloher Kirchweih-Musikanten, die von Haus zu Haus zogen, um Einheimische und Gäste mit einem Ständerla zu erfreuen und sie auf das Fest einzustimmen. hfm