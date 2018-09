In Schneckenlohe fliegen Gummistiefel

In Schneckenlohe, der Gemeinde im Drei-Landkreis-Eck Kronach, Coburg und Lichtenfels wird am kommenden Wochenende das Kirchweihfest gefeiert. Hierfür sind die Küchen und Keller der örtlichen Gastwirtschaften wieder bestens vorbereitet, um für das leibliche Wohl der Kirchweihbesucher zu sorgen.

Den Auftakt des gastronomischen Angebotes gibt es bereits seit Anfang dieser Woche. Auf die Kirchweihbesucher wartet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Fußball im Waldstadion

Auf viele Zuschauer und Unterstützung freut sich der VfR Schneckenlohe für seine Kirchweihspiele, die auf dem neuen Rasen im Schneckenloher Waldstadion stattfinden. Am Kirchweihfreitag stehen sich die SG Schneckenlohe I und der 1.FC Schwürbitz gegenüber, Anpfiff ist um 18.15 Uhr. Anschließend findet die lila-weiße Kerwaparty statt (für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt).

Am Kirchweihsonntag spielen SG Schneckenlohe II gegen TSV Ketschenbach II, Anpfiff: 13 Uhr und SG Schneckenlohe I gegen TSV Oberlauter, Anpfiff: 15 Uhr.

Gut zielen ist wichtig

Die Gorgnzüchtä veranstalten auch in diesem Jahr wieder eine Kerwa-Gaudi-Aktion. Es findet zum ersten Mal ein Gummistiefel-Zielwurf-Wettbewerb statt. Gestartet wird am Samstag, 8. September, ab 15 Uhr im Biergarten der Gastwirtschaft Dötschel in unterschiedlichen Altersklassen, und es sind wieder viele Preise zu gewinnen. Die Einnahmen sind wie immer für einen guten Zweck. So wird man aus dem Erlös einen Basketballkorb auf dem Schulhof anschaffen. Für zünftige Kirchweihstimmung werden am Kirchweihsamstag ab 9 Uhr auch wieder die Schneckenloher Kirchweihmusikanten sorgen, die dann von Haus zu Haus ziehen, um Einheimische und Gäste mit ihren Ständerla zu erfreuen.

Am Kirchweihsonntag findet um 9 Uhr der katholische Kirchweihgottesdienst in der St.-Otto-Kirche statt und um 9.30 Uhr beginnt der evangelische Kirchweihgottesdient mit dem Kirchenchor im Gemeindezentrum Martin Luther. Herbert Fischer