In Schlangenlinien durch Forchheim

Durch seine unsichere Fahrweise ist ein 61-jähriger Skoda-Fahrer Samstagabend in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim auffällig worden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte die Forchheimer Polizei verständigt und mitgeteilt, dass der Fahrer Schlangenlinien fährt. Der Fahrer konnte schließlich im Auto mit laufendem Motor am E-Center-Parkplatz gestellt werden. Weil ein anschließender Alkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergab, durfte der Fahrer die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum Forchheim begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.