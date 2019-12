In Schlangenlinien durch Bad Rodach

In ausgeprägten Schlangenlinien fuhr am Donnerstag ein 70-jähriger Bad Rodacher mit seinem Drahtesel durch den Steinernen Weg. Seine unsichere Fahrweise führte sogar dazu, dass er teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Coburger Polizisten hielten den Radfahrer um 21.50 Uhr an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der Mann war derart stark alkoholisiert, dass er kaum stehen konnte, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Er roch nach Alkohol und konnte sich nicht mehr klar ausdrücken. Ein Alco-Test vor Ort ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrrad verkehrssicher abgestellt. Der 70-jährige musste eine Blutentnahme im Coburger Klinikum über sich ergehen lassen. Ermittelt wird wegen Trunkenheit im Verkehr. pol