Am Samstag erwischte die Polizei gegen 23.20 Uhr auf der Adenauerallee einen 32-jährigen Radfahrer, der in ausgeprägten Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Radler stark alkoholisiert war. Ein Test am Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von 1,80 Promille. Nun erhält der Radfahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.