In Sand fiel der Strom aus

Am Sonntag, 27. Oktober, kam es um 15.13 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung im Stromnetz in der Gemeinde Sand. Davon waren zunächst 20 Trafostationen betroffen, wie die Unterfränkische Überlandzentrale in Lülsfeld bestätigte. Die Ursache der Störung war ein Fehler an einem 20 000-Volt-Kabel zwischen der Trafostation Sand 1 (Einmündung der Straße "Am Kleeanger" in den "Johannissteig") und der Trafostation Sand 8 ("Lindenweg").

Zunächst wurde laut Unternehmen dem Schaltmeister der Überlandzentrale in der Netzleitstelle ein sogenannter Erdschluss an einem 20 000-Volt- Erdkabel im näheren Umfeld des Netzbereiches von Knetzgau angezeigt. Dieser prägte sich im Laufe der folgenden Störungseingrenzung zu einem Kurzschluss aus. Die hierdurch ausgelöste automatische Abschaltung im Schalthaus Knetzgau zog zunächst Stromausfälle an 20 Trafostationen in Sand nach sich.

Durch Umschaltmaßnahmen im 20 000-Volt-Netz hat der Schaltmeister in der Netzleitstelle der Überlandzentrale gemeinsam mit den Mitarbeitern des Netzservice vor Ort den störungsbehafteten Kabelabschnitt rasch lokalisiert. Um 15.38 Uhr konnten somit zwölf Trafostationen wieder zugeschaltet werden, so dass ein großer Teil der Bürger wieder mit Strom versorgt war. Nach weiteren Umschaltmaßnahmen waren um 15.53 Uhr die restlichen acht Stationen in Sand wieder am Netz. Damit waren alle Kunden wieder mit Strom versorgt.

Nach der genauen Lokalisierung der Störungsstelle haben die Monteure des Unternehmens den Kabelfehler zunächst behoben. Die zeitnahe Erneuerung des gesamten fehlerbehafteten Kabelabschnitts sei bereits geplant, versichert die Firma.

Die Überlandzentrale investiert nach eigenen Angaben jedes Jahr mehr als sechs Millionen Euro in den Ausbau eines sicheren und zuverlässigen Stromverteilungsnetzes. So können Störungen und damit Stromausfälle für die Kunden auf ein Minimum begrenzt werden. red