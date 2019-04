In Rotte Wildschweine gefahren - Auto Schrott

Eine Rotte Wildschweine verursachte am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr auf der B 173 nach der Michelauer Abfuhr einen schadensträchtigen Verkehrsunfall. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Ford Focus von Lichtenfels in Richtung Trieb, als die Tiere die Fahrbahn überquerten. Drei der Tiere wurden verletzt und mussten von der eintreffenden Polizeistreife von ihrem Leiden erlöst werden. Am Ford entstand Totalschaden von rund 10 000 Euro. Die Fahrbahn musste von der Straßenmeisterei gereinigt werden.