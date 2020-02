In Röbersdorf ist bald "Alles in Ordnung"

Die Theatergruppe spielt in diesem Jahr einen Klassiker aus der Rubrik Bauerntheater. Der Dreiakter "Alles in Ordnung" von Maximilian Vitus ist ein lustiges Verwirrspiel um Markus, den Bauern in der Au. Er führt seit Jahren als eingefleischter Junggeselle seinen Hof mit gerechter, aber harter Hand. "Bei ihm muss halt alles in Ordnung sein", bringt es Knecht Urban auf den Punkt. Doch dann wird für die Erntearbeit eine junge Magd eingestellt - und schlagartig ändert sich so manches. Es spielen (von links) Laura Dütsch, Horst Großkopf, Hildegund Zillig, Andreas Dittrich, Erwin Stromer, Frank Großkopf und Susanne Krug. Vorführungen sind am 20./22. und 27./29. März sowie am 3./5. April. Beginn ist freitags um 19.30 Uhr und sonntags um 18 Uhr. Karten sind erhältlich am Sonntag, 1. März, von 14 bis 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Gassberg 1, in Röbersdorf sowie ab 3. März in der Frisierstube Bärbel Dittrich, Abtsweg 22, in Röbersdorf, Telefon 09543 / 5628. Foto: privat