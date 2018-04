In Ramsthal steigt das Gipfeltreffen

Der Tabellenzweite SV Ramsthal (43) empfängt den SV Rödelmaier (1./44), der die Weindörfler jüngst an der Tabellenspitze ablöste. Grund hierfür war die kleine Schwächephase der Romeis-Elf in den vergangenen drei Begegnungen, als man jeweils auswärts antrat und lediglich zwei Zähler einheimste. Dagegen punkteten die Mannen von Michael Feder stetig - bis zum vergangenen Mittwoch, als man in Fladungen mit 1:4 unter die Räder kam. Die SV-Defensive muss vor allem ein Augenmerk auf den flinken Außenstürmer Marcel Gernert legen, der auf neun Saisontore kommt. Zudem gilt es, die Kreise von Christian Hofgesang einzuengen, der Denker und Lenker von Rödelmaiers Spiel ist. In der Vorrunde trennten sich beide Mannschaften 1:1.



Teutonen in Abstiegsgefahr

Der FC Reichenbach (9./25) gerät immer mehr unter Druck. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Herbstadt beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen nur noch vier Zähler, die Relegationsränge sind lediglich zwei Punkte entfernt. Die Mannen von Trainer Sebastian Schmitt müssen jetzt in die hohe Rhön zum FC Bayern Fladungen (6./32). Die "Bayern" sorgten unter der Woche für einen Paukenschlag, indem sie den neuen Spitzenreiter Rödelmaier gleich mit 4:1 nach Hause schickten. Mann des Abends war zweifelsohne FC-Kapitän Christopher Goldbach, der alle Fladunger Treffer erzielte. Das dritte gar von der Mittellinie und das vierte aus 35 Metern.



Wiedersehen nach neun Tagen

Zum zweiten Mal innerhalb von neun Tagen trifft der SC Diebach (13./23) auf den SV Burgwallbach/Leutershausen (12./23). In Leutershausen holten die Frankonen beim 1:1 einen glücklichen Zähler und blieben damit im vierten Spiel in Serie unbesiegt. Für beide Teams, die mit jeweils 23 Punkten Relegationsränge belegen, ist die Partie von enormer Wichtigkeit. SC-Coach Michael Leiber fordert daher von seiner Truppe ein anderes Auftreten als beim Auswärtsspiel, als man wenig Zugriff auf das Spiel besaß. Durch einen Treffer ihres Torjägers Carsten Polzer bezwang die Burgwallbacher Truppe von Matthias Stumpf am vergangenen Sonntag Fladungen mit 1:0.



Tabellenletzter gegen Vorletzten

Abstiegskrimi in Nordheim, wo der gastgebende TSV (14./21) den FC Untererthal (15./14) empfängt. Dabei versucht die Viktoria beim Tabellennachbarn nach dem letzten Strohhalm für den Klassenerhalt zu greifen. Doch auch die Hausherren haben den Abstiegskampf angenommen und holten aus den vergangenen vier Partien neun Zähler. Stützen des Teams sind Johannes Fischer und Dominik Baumüller. Fischer erzielte bereits elf Saisontore, Baumüller sieben. Aber auch Julian Diemer zeigt mit neun Buden Zielstrebigkeit. Für die Viktoria war das 1:1-Remis gegen Herbstadt zu wenig. Die Schneider-Elf ist nahezu verdammt, dreifach zu punkten.