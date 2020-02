"Bauernschläue" heißt der Schwank, den die Theatergruppe des SV Pettstadt in diesem Jahr zum Besten gibt. Träge und faul sind die beiden Jakobsbauern. Vater und Sohn haben, was das Arbeiten angeht, absolut nicht das Pulver erfunden. Und so sieht auch der Hof aus. Die Einzige, die sich die Seele ...