In Nordhalben tut sich viel

Auf umfangreiche Aktivitäten blickte Bürgermeister Michael Pöhnlein bei der Bürgerversammlung zurück. Dabei überreichte die Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Nordhalben einen Scheck in Höhe von 4000 Euro an die Marktgemeinde Nordhalben. Das Geld ist für den Friedhof bestimmt. Weiterhin erhielt die eangelische Kirche Nordhalben einen Scheck in Höhe von 400 Euro. Bei den Spenden handelt es sich um den Erlös des Benefizkonzerts des Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der Nordwaldhalle.

Mit der Nordostbayerninitiative, dem ersten Programm, das Kommunen wie Nordhalben wirklich helfe, würden zahlreiche Projekte umgesetzt, betonte der Bürgermeister. Rückbaumaßnahmen und Neugestaltung von Freiflächen sowie Neubebauung und die Projekte zur Ortskernbelebung seien ein wichtiger Faktor. Neben dem geplanten "Filmcafé-Ballon" mit Mietwohnung sowie einer Tagespflege, sei das Nordhalben-Village ein Projekt, das neue Wege geht und überörtlich auf Interesse trifft. Auch die Gemeinde sei aktiv bei der Unterstützung von Gewerbe und der Ansiedelung von Geschäften und Firmen in Nordhalben.

Wassermeister Holger Grundmann stellte die umfangreichen Maßnahmen bei der Sanierung der Wasserversorgung in Nordhalben und Heinersberg vor. Bei einer Begehung mit dem Gesundheitsamt wurden die deutlichen Fortschritte von der Aufsichtsbehörde gelobt: "Endlich sieht man, dass bei der Wasserversorgung Nordhalben was passiert".

Die Quellen sprudeln

"Der immense Investitionsbedarf bei der Sanierung der Infrastrukturen ist eine große Herausforderung für die Marktgemeinde", so Bürgermeister Pöhnlein. Das Trockenjahr 2018 habe gezeigt, dass viele Quellen im Frankenwald trocken fielen. Die Nordhalbener Quellen, welche derzeit Gegenstand eines Gerichtsverfahrens bezüglich des Wasserrechts sind, haben, unbeeindruckt von der Trockenheit, eine gleichmäßige Schüttmenge von circa zwei Liter pro Sekunde geliefert. Eine Stilllegung dieser Quellen, gerade im Hinblick auf den Klimawandel, wäre deshalb töricht. Auch das Gesundheitsamt begrüße ein zweites Standbein bei der Trinkwasserversorgung.

"Wir sind nicht allein", mit diesen Worten weist Pöhnlein darauf hin, dass auch andere Kommunen im Land hinter der Forderung nach einer finanziellen Beteiligung ländlicher Kommunen an den Trinkwasserlieferungen aus ihren Wasserschutzgebieten bestehen. "Die Stadt bestellt und das Land liefert kostenlos, dies kann nicht sein." Bei der Ködeltalsperre werde zudem Strom erzeugt, die Marktgemeinde gehe in Sachen Gewerbesteuer hier bisher ebenfalls leer aus.

Als Konsolidierungsgemeinde sei man gefordert, neue Einnahmequellen zu erschließen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen. "Dieser Forderung kommen wir hiermit nach", so Pöhnlein.

40 Häuser wurden verkauft

Die gute Lebensqualität ist auch ein Grund, weshalb der Markt Nordhalben Zuzug von neuen Einwohnern hat. Seit 2016 sind 40 Häuser verkauft worden. Circa 20 Bauplätze gibt es noch im Ort. Wichtig ist deshalb die Infrastruktur im Ort zu erhalten: Ärzte, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten, Schule mit Ganztags-Betreuung und Kindergarten sind die hier Grundpfeiler.

Zusammen mit NohA veranstaltet die Marktgemeinde Nordhalben vom 22. Juli bis 10. August den 1. Nordhalbener-Kunst-Sommer. Dabei werden entlang der Kronacher- und Lobensteiner Straße sechzehn Künstlerinnen und Künstler in mehreren "offenen Ateliers" arbeiten und ausstellen.

Gerd Ströhlein sprach die schlechten Straßenverhältnisse am Mautberg sowie in der Senke beim Großparkplatz an. Bürgermeister Pöhnlein meinte dazu, die Umgehungsstraße mit ihren Engstellen sei ebenfalls eine Baustelle, die in Angriff genommen werden müsse, vor allem um den Lkw Verkehr aus der Ortschaft herauszuhalten. Landrat Klaus Löffler will deshalb einen gemeinsamen Termin mit dem Straßenbauamt vor Ort vereinbaren.

Berthold Wunder fragte nach einer Verlängerung des Radweges vom Kreisel bis zur Landesgrenze. Pöhnlein antwortete, dies müsse dann auch mit Thüringen abgeklärt werden. Aktuell stehe auf der Tagesordnung der Bau des Radweges vom südlichen Ortsende bis zum Helgothsgrund. red