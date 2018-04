In Niederfüllbach ist die Freude groß

Michael Stüllein (stv.Kommandant):

Das neue Feuerwehrhaus ist für unsere Feuerwehr ein großer Fortschritt. Es bietet vor allem viel Platz. Nach der Fertigstellung steht uns ein Unterrichtsraum zur Verfügung und wir können auf dem Hof gut üben und uns auf die Einsätze gut vorbereiten



Sandra Lesinak: Ich bin seit einem Jahr bei der Feuerwehr. Ich freue mich, dass für uns Frauen dann eigene sanitäre Anlagen und Umkleideräume zur Verfügung stehen. Es ist ein richtiger Schritt in die Zukunft.



Peter Pietschmann: Der Platz in unmittelbarer Nachbarschaft des Backhauses ist für die Feuerwehr aufgrund seiner Zufahrt hervorragend geeignet. Denn er bietet auch gute Parkmöglichkeiten für die Wehrleute bei Übungen und Einsätzen. Ich habe noch keinen Bürger aus Niederfüllbach gehört, der sich gegen das Haus ausgesprochen hat.



Tina Großmann: Das neue Feuerwehrhaus ist extrem wichtig für unsere Feuerwehr, die viel leistet und jedes Jahr zu rund 20 Einsätzen ausrückt. Um weiterhin den guten Ausbildungsstand zu fördern und die Fahrzeug gut unterzubringen, ist ein neues Feuerwehrhaus dringend notwendig.



Sabine Rudolph: Im neuen Gebäude steht ein extra Raum für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. Damit können wir unsere Jugendarbeit weiter ausbauen und hoffen, dass dies die Kinder und Jugendlichen animiert, sich weiterhin in der Wehr zu engagieren. Außerdem hoffe ich, dass sich dadurch dann noch weitere Kinder und Jugendliche der Wehr anschließen.