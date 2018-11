In Mitwitz wird es romantisch

Am kommenden 1. Adventswochenende steht die Marktgemeinde Mitwitz wieder ganz im Zeichen des Weihnachtsmarktes der besonderen Art im wundervoll romantischen Ambiente des Mitwitzer Wasserschlosses. Auch in diesem Jahr sind die Besucher zu einem Bummel entlang der weihnachtlich geschmückten Verkaufsstände vor der romantischen Kulisse des malerischen Wasserschlosses eingeladen.

Geöffnet ist der Markt am Samstag, 1. Dezember, von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 2. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Großen Wert legen die Organisatoren des Marktes, die Marktgemeinde Mitwitz und der Frauenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz, auf die Qualität des Angebotes. So gibt es auch in diesem Jahr an über 100 Ständen ein großes Sortiment an ausgewähltem, individuell gestaltetem Kunsthandwerk sowie hochwertiger Produkte aus der ganzen Region. Zum ersten Mal werden die Besucher auch vom Friedensengel aus Meeder begrüßt. Die Montessori-Schule bietet wieder an, sich in der Jurte gemütlich am Feuer zu wärmen und Stockbrot zu backen. Zusätzlich dürfen Kinder Kerzen einfärben. Angemeldet hat sich auch wieder an beiden Tagen der Nikolaus. Zum festen Bestandteil des Mitwitzer Weihnachtsmarktes gehört auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Gesang, Gottesdienst und einer Tombola. Im weißen Saal spielt das Stabpuppentheater "D'Papplstöck" für die Kinder das Stück "die Weihnachtsgans Auguste" an beiden Tagen um 15 Uhr. Um jeweils 16 Uhr dürfen sich die Kinder an der Turnhalle einfinden, um mit vielen vorbereiteten Lichtern den Weg der Friedenslichter zu gestalten. An vielen Ständen im Park werden leckere Getränke und gutes Essen angeboten. Bewirtet wird auch das Teehaus im Park. Stimmungsvolle Lichterspiele werden den Park wieder weihnachtlich verzaubern. hfm