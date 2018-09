In memoriam Otmar Föhr

"Die Musik hat mein ganzes Leben geprägt. Ich bin quasi Organist von der Wiege bis zur Bahre!" Das hatte der Vollblutmusiker Otmar Föhr mit einem Augenzwinkern an seinen 85. Geburtstag im April dieses Jahres gesagt. Jetzt hat er für immer seine Augen geschlossen.

Als einen Glücksfall sah es Föhr stets an, dass er bereits mit 14 Jahren von seinem Großvater an der Orgel unterrichtet wurde. "Schon damals faszinierte mich dieses Instrument", sagte er. Die Prüfung zum staatlich anerkannten Musiklehrer bestand er mit einem ausgezeichneten Ergebnis. 70 Jahre lang war Föhr Organist in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wartenfels.

Pfarrer Godfryd Mizerski dankte ihm anlässlich des Jubiläums für sein außerordentliches Engagement in der Pfarrei. Mehr als 20 Jahre war auch mit viel Sachverstand im Wartenfelser Pfarrgemeinderat tätig. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ehrte ihn mit einer Dankurkunde. Otmar Föhrs war ferner 60 Jahre Dirigent der Chorgemeinschaft Presseck-Wartenfels und 30 Jahre Chorleiter des Gesangvereins Rugendorf. Drei Jahrzehnte war er zudem an der Musikschule Kulmbach tätig, wo er Akkordeon, Klavier, Keyboard und Orgel unterrichtete.

Seine Liebe gehörte aber nicht nur der Musik. Für Otmar Föhr war es eine Selbstverständlichkeit, sich auch um die Belange seiner Mitbürger zu kümmern. Fast zwei Jahrzehnte setzte er sich als Gemeinderat zuerst in Wartenfels und nach der Gebietsreform in Presseck für die Allgemeinheit ein.

Die Beerdigung findet am morgigen Samstag um 13 Uhr in Wartenfels statt. red