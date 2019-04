In Marktzeuln sehr engagiert

Ihren 85. Geburtstag feierte Hildegund Fischer im Kreise ihrer Angehörigen und Freunde. Sie erblickte als Kind der Eheleute Michael und Katharina Knorr in Kleinziegenfeld das Licht der Welt und war das jüngste von fünf Mädchen. Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie ab ihrem 14. Lebensjahr bei Bauern in Gundelsheim. Im Jahr 1958 lernte sie in Weiden Hans Fischer kennen und lieben. Hochzeit feierten die beiden 1960 in Kleinziegenfeld und siedelten noch im gleichen Jahr nach Marktzeuln um. Stationen ihres Erwerbslebens waren die Firma Fleischmann in Marktzeuln, das Möbelhaus Zink in Zettlitz und später dann die Firma Kaiser in Hochstadt. Die aktive Jubilarin engagierte sich schon immer im großen Maße für die katholische Pfarrei. Sie war über Jahrzehnte die gute Seele des Jugendheims. Sie sorgte dort für Sauberkeit und war bei Veranstaltungen immer zur Stelle, um die Gäste zu bewirten. Auch bei anderen örtlichen Vereinen war sie immer eine gern gesehene Bedienung. fb