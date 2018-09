In letzter Sekunde vom Roller gesprungen

Eine Pkw-Fahrerin musste am Montagfrüh in der Kronacher Straße verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihr fahrender 16-Jähriger mit seinem Roller erkannte dies zu spät und fuhr auch aufgrund eines ungenügenden Sicherheitsabstands auf. Er sprang kurz vor dem Zusammenstoß von seinem Zweirad ab und dieses rutschte in den stehenden Wagen. Der Jugendliche wurde nicht verletzt. Er wurde mündlich verwarnt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. pol