Im letzten Moment hat die Feuerwehr Hausen in der Nacht zum Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, einen Brand verhindert. Eine Bambusmatte, die vor einem Schuppen in der Hausener Straße lag, kokelte und geriet fast in Brand. Die Polizei vermutet, dass jemand unachtsam eine Zigarette weggeworfen hat und dadurch die Matte sehr heiß wurde. Größerer Schaden entstand keiner. pol