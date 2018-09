In Leitplanke gekracht

Am Donnerstagabend fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer die B 85 von Steinbach in Richtung Pressig. In einer langgezogenen Linkskurve brach der Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Heck aus und kollidierte mit der Leitplanke. Durch die Wucht wurde der Pkw über die Gegenfahrbahn in die dortige Leitplanke geschleudert und kollidierte letztendlich mit einem weiteren Pkw eines 24-jährigen Seat-Fahrers.

Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt 22 000 Euro.

Die B 85 musste zur Unfallaufnahme teilweise kurzzeitig komplett gesperrt werden. pol