In Lauf ist kein Durchkommen

Die Ortsdurchfahrt des Adelsdorfer Ortsteils Lauf wird in den Osterferien vom 6. bis zum 18. April gesperrt. Im Ort finden Straßenbauarbeiten zur Erneuerung der Asphaltdecke statt. Eine Umleitung zwischen Aisch und Willersdorf ist eingerichtet. Die Bushaltestellen in Uttstadt und Lauf können für die Dauer der Bauarbeiten nicht bedient werden und müssen ersatzlos entfallen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die nächstgelegenen Haltestellen in Adelsdorf und Weppersdorf auszuweichen. red