In Kurve gegen die Leitplanke

Als am frühen Mittwochabend eine 31-jährige Berlinerin mit ihrer 28-jährigen Schwester mit ihrem Auto die A 9 in südliche Richtung fuhr, hat sie im Kurvenbereich auf Höhe der Ortschaft Haag (Kreis Bayreuth) aus unbekannten Gründen plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie schleuderte mehrfach gegen die Betonleitwand nach rechts. Dabei wurden sie und ihre Beifahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Die Unfallstelle wurde durch ein großes Aufgebot an Feuerwehr und THW gesichert. Auch mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. pol