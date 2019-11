In Küps boomt das "Weiße Gold"

Porzellankönigin Simone Schick besuchte zusammen mit Thomas Meyer, Dritter Bürgermeister von Küps, die Porzellanbörse in der Turn- und Festhalle Küps. Dass schon junge Gäste Spaß an Porzellan haben können, freute Ursula Eberle-Berlips, Vorsitzende der gastgebenden Frauen-Union Küps (Mitte). Am besten gefielen Safia, Djamal und ihrer Mama Fatima Batdalova die Tiere aus Porzellan. Foto: privat