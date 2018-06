In Kronach wird fair gefeiert

njm



Der Karibu-Weltladen und der Steuerungskreis "Faire Stadt Kronach " laden zum Fairen Fest am Sonntag, 1. Juli, ein. Mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt, einem Kuchenbuffet, fair gehandelten Getränken und einem bunten Programm am und im evangelischen Gemeindehaus wird ab 16 Uhr gefeiert.Fast 40 Jahre gibt es den Weltladen in Kronach und dafür soll ein großes Dankeschön ausgesprochen werden. Denn der Laden wird hauptsächlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt und getragen. Dazu gesellen sich Kommissionsgruppen aus dem Landkreis und darüber hinaus, die in ihren Gemeinden auf Vereinsfeiern oder Kirchenfesten den fairen Handel unterstützen. Auch Firmen und Institutionen und seit fast vier Jahren die "Faire Stadt Kronach" tragen ihren Teil bei.Das Faire Fest beginnt um 16 Uhr mit Kaffeetafel, herzhaften Köstlichkeiten und einem fairen Flohmarkt. Der Nachwuchs wird dabei gut beschäftigt sein: Silke Kämpfer-Hauck und Dorothee Weber haben sich kreative Spiele für Kinder ausgedacht. Ab 18.30 wird musiziert. Die jungen Gitarrenschüler von Ute Fischer Petersohns Musik- und Kreativwerkstatt Kiebitz geben eine Kostprobe ihres Könnens.Das Highlight des Festes wird der Vortrag "Ach, du liebe Welt". Lars Hofmann und Ulrike Mahr untermalen mit Texten und Musik farbgewaltige Bilder unserer schönen Erde in einer Diashow. Das Faire Fest endet um 22 Uhr.