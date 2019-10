In Kronach finden erstmals Robotertage statt

Das Innovations-Zentrum Region Kronach lädt die Bevölkerung zum Besuch der ersten Kronacher Robotertage ein, die am 12. und 13. November stattfinden. Mitveranstalter ist die Jugard + Künstner GmbH, Vertriebspartner von Universal Robots. Die vorgestellten Roboter bieten eine besondere Eignung für kleine und mittlere Losgrößen. Die Besucher erfahren vor Ort mehr über ein breites Produktportfolio. Universal Robots e-Series - die Cobots der nächsten Generation für Traglasten von drei, fünf, zehn oder 16 Kilogramm, Plug & Play-Zubehör wie Greifer, Vakuumerzeuger und Kamerasystem, Softwareprodukte zur Offlineprogrammierung und Roboterüberwachung und vieles mehr. Auf dem Gelände Loewe Technologies in der Industriestraße 11, gibt es die Gelegenheit, Anwendungsmöglichkeiten der Universal Robots kennenzulernen sowie die einfache Programmierung auszuprobieren. Die Lorenz-Kaim-Schule wird ihre neuen Möglichkeiten zur Ausbildung an zeitgemäßen Robotiksystemen vorführen und ihre Ausrichtung als Berufsschule für Wirtschaft 4.0 präsentieren. Geöffnet sind die Robotertage am Dienstag von 9 bis 17 Uhr und am Mittwoch in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. red