In Klinik "gut aufgehoben"

Zu Kritik an der Helios-Frankenwaldklinik Kronach: Da in der letzten Zeit so viel Negatives von unserer Klinik berichtet wurde, möchte ich aus der Sicht einer Patientin über meine positiven Erfahrungen erzählen. Nachdem ich an einem Samstagnachmittag vom Notarzt und den Rettungsassistenten des BRK in die Notaufnahme und anschließend in die Zwischenintensivstation des Krankenhauses eingeliefert wurde, kümmerte man sich sofort und intensiv um mich.

Am Montag wurde ich in die Station 5 verlegt und war dort in den besten Händen. Sowohl die Zusammenarbeit der behandelnden Ärzte als auch die fürsorgliche Betreuung der Schwestern und des Servicepersonals kann ich nur als vorbildlich loben.

Ich fühlte mich einfach "gut aufgehoben". Das Ärzteteam bemühte sich sehr, den Grund meiner Krankheit zu erforschen und letztlich führte die Behandlung zur Entlassung aus der Klinik.

Ihnen allen sei von ganzem Herzen gedankt. Ich wünsche unserer Frankenwaldklinik weiterhin viel Erfolg, denn ohne sie würde unser Frankenwald wieder ein Stückchen ärmer. Waltraud Zuber Kronach