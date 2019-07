Lichtenfels vor 18 Stunden

In Keller eingebrochen und gestohlen

Unerlaubt Zugang in das Kellerabteil einer 33-Jährigen in der Keltenstraße verschaffte sich am Wochenende ein Unbekannter. Hierbei beschädigte er den Türriegel, um einbrechen zu können. es wurden mehr...