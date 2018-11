In Kehlbach fallen die Büttenabende aus

Gute Stimmung herrschte bei der Auftaktveranstaltung des Kehlbacher Faschingsclubs (KFC) im Jugendheim. Dabei wurde den Narren mit Prinzessin Stefanie II. und Prinz Kim I. das neue Prinzenpaar vorgestellt.

Präsident Michael Bänsch führte beide in ihr närrisches Amt ein und dankte für ihre Bereitschaft, die Regentschaft zu übernehmen. In einer Blitzansprache an das Narrenvolk versprachen die Totalitäten den KFC in der bevorstehenden Narrenzeit gut zu vertreten.

Das Prinzenpaar Stefanie und Kim Apel ist auch im "richtigen" Leben ein Ehepaar. Stefanie II. arbeitet als Kauffrau in der Firma Gramß in Spechtsbrunn und Kim I. ist Mitarbeiter im Bauhof der Marktgemeinde Tettau. Beide sind aus Tettau nach Kehlbach zugezogen und haben sich in den örtlichen Vereinen nicht nur integriert, sondern sind aktiv eingebunden und fühlen sich pudelwohl.

Bei der Auftaktveranstaltung der Kellbicher Narren war der Elferrat unter Leitung des Präsidenten Michael Bänsch in den Saal des Kehlbacher Jugendheimes eingezogen. Ihnen folgten die farbenprächtige Blitz- und Funkengarde mit den Totalitäten.

Nach dem Tanz der Funkengarde musste der Präsident allen leider mitteilen, dass die Büttenabende 2019 ausfallen müssen. Grund dafür ist das im Bau befindliche Dorfhaus, das zum vorgesehen Termin der Büttenabende im Februar nicht fertig wird. Denn im künftigen Dorfhaus werden alle Versorgungseinrichtungen installiert, die zum Betrieb der Kulturhalle erforderlich sind. Ersatzweise wollen die Kehlbacher Narren in dieser Saison verstärkt Büttenabende besuchen, für die bisher leider die Zeit gefehlt hat. Die Ankündigung tut jedoch der Stimmung keinen Abbruch, denn das Duo "Imsel&Imsel" spielte toll auf. wvk