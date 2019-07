Der Kreisverkehr auf der Erlanger Straße in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist von Mittwoch, 31. Juli, bis Donnerstag, 1. August, halbseitig gesperrt. Am Kreisverkehr wird die Straßendecke zuerst in der einen und danach in der anderen Hälfte saniert. Im nördlichen Teil bleibt die Erlanger Straße gesperrt. Der Gehweg ist frei. Wenn der südliche Teil saniert wird, ist zusätzlich die Buchenbühler Straße gesperrt. Der Verkehr wird über die Straße Am Heckacker umgeleitet. red