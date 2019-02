In jedem steckt ein Künstler

Die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein bietet eine Malwoche vom 25. bis 30. März mit Acryl an für alle, die das Schöpferische in sich entdecken oder weiterentwickeln wollen. Es geht darum, auf Grundlage von Erfahrung Neues auszuprobieren, spielerisch und kreativ mit malerischen und gestalterischen Möglichkeiten umzugehen. Ein Rahmenprogramm setzt anregende Akzente, beinhaltet eine Exkursion, einen gemeinsam gestalteten Abschlussabend, einen Wortgottesdienst und eine Finissage der entstandenen Werke. Anmeldung bis Montag, 11. März. Infos gibt es bei der KLVHS Feuerstein unter Tel. 09194/73630 oder via E- Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red