In Hummendorf geht der Vorhang auf

Die Theatergruppe Hummendorf e.V steht im Oktober nach vierjähriger Pause mit größtenteils neuen Gesichtern im Saale der Gastwirtschaft Göppner wieder auf der Bühne. Momentan sind die Proben für das neue Stück "Resturlaub im Ladyhort", einer Komödie in drei Akten von Bernd Spehling in vollem Gange. Die Theatergruppe Hummendorf hofft auch in diesem Jahr, die Lachmuskeln der Besucher strapazieren zu können. Aufführungstermine sind: Samstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr; Sonntag, 6.Oktober, 18 Uhr; Samstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 13.Oktober, 18 Uhr; Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 20.Oktober, 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 4. September, und findet immer mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus Hummendorf statt (Telefonnummer 0160/4663250). Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellungen, die Eintrittskarten kosten 7 Euro. Foto: privat