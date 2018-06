In Hofheim auf der Tagesordnung

red



Am Montag, 9. Juli, findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Interkommunalen Bürgerzentrums Hofheim eine Sitzung des Stadtrates statt. Nach der Bekanntgabe von nichtöffentlichen Beschlüssen geht es um die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in Hofheim, und dabei auch um den Beitritt zur Förderinitiative "Innen statt Außen" sowie um das Förderprogramm für Investitionen zur Nutzung vorhandener Bausubstanz. Weitere Punkte sind die Friedhofsgebührensatzung, der Haushaltsplan 2018 und die Bedarfsplanung für das Betreuungsangebot für die Kinder in Bezug auf die Kindertageseinrichtungen.