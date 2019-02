In Heubach gibt es einige Glanzlichter in den nächsten Monaten

Der Verein für Gartenbau und Ortskultur im Eberner Stadtteil Heubach hat sein Jahresprogramm zusammengestellt, wie die Vorsitzende Helga Pokoj-Müller informiert. Darunter sind sportliche, gesellige sowie Aktionen, die die Ortsverschönerung betreffen.

In allernächster Zukunft, am Mittwoch, 27. Februar, beginnt um 19 Uhr die Gymnastik im Gemeinschaftsraum (Anmeldung bei Gisela Vogel, Telefon 6986; weiterer Termin 11. September), und ab dem heutigen Montag ab 9 Uhr und dann jeden Montag und jeden Donnerstag ist der Nordic-Walking-Treff am "Haus der Bäuerin".

Die große Düngepass-Aktion des Kreisabfallwirtschaftsbe-triebs und des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Haßberge läuft im März für alle Gartenbesitzer: Die kostenlose Bodenprobenbestimmung kann man erhalten, indem man eine Probe des eigenen Gartenbodens (500 Gramm) an allen gemeindlichen Wertstoffhöfen (versehen mit der Adresse) abgibt. Die Jahresversammlung ist geplant am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum. Dazu gibt es einen Vortrag über Zecken im Garten und in der Flur.

Am Freitag, 12. April, treffen sich die Helfer um 14 Uhr zum Osterbrunnenschmücken am "Haus der Bäuerin" und am Donnerstag, 18. April, beginnt um 16.30 Uhr das Ostereiersuchen für Kinder (Treffpunkt "Haus der Bäuerin"; dann gibt es auch den Samen für die Kinderaktion).

Zur "Päpstin" nach Wunsiedel

Eine Theaterfahrt plant der Verein für Sonntag, 30. Juni, 10 Uhr; bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel wird "Die Päpstin" gespielt. Anmeldung ist erbeten bis spätestens 12. März bei Renate Becker (Telefonnummer 09531/8655). Eine weitere Aktion ist die Busfahrt nach Mödlareuth mit Besuch des Freilichtmuseums zur deutschen Einheit (Das geteilte Dorf) am Sonntag, 1. September, um 8.30 Uhr (auch hier Anmeldung ab sofort bei Renate Becker).

Einige Gottesdienste gestaltet der Verein mit Kirchenkaffee: so an den Sonntagen 10. März, 5. Mai (ausnahmsweise am Sportplatz in Heubach), 8. September, 13. Oktober, 10. November. Am 7. Juli gibt es nach dem Kirchweihgottesdienst in Heubach am Sportplatz Mittagessen, am 24. Dezember ist um 16.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in Heubach. Die Prämierung für die Kinderaktion ist am Sonntag, 8. September, 9.30 Uhr.

An einem Samstag im September oder Oktober, je nach Obstreife, wird auch wieder am "Haus der Bäuerin" mit den Kindern gemostet.

Weitere Termine sind am Sonntag, 30. Juni, der "Tag der offenen Gartentür" in Wasmuthhausen; am 19./20. Juni ein Fest der Showtanzgarde am Platz hinterm "Haus der Bäuerin"; am Mittwoch, 2. Oktober, 18 Uhr, Federweißen-Abend; am Samstag, 30. November, 20 Uhr, Starterparty der Showtanzgarde in der Frauengrundhalle in Ebern; Freitag, 6. Dezember, 14 Uhr, Senioren-Adventsfeier im Gemeinschaftsraum; und am Samstag, 7. Dezember, 15 Uhr, steht der Nikolausmarkt an. red