In Hesselberg packen alle mit an

Gegenüber der Gastwirtschaft Jägersruh kündet ein 21,20-Meter-Baum von der Kerwa. Um den Kerwasburschen die Arbeit zu erleichtern, wurde zum Baumaufstellen schon vor einiger Zeit ein Stahlrohr in den Boden eingesenkt, das Roland Kreiner extra für diesen Zweck hergestellt hat. Die diesjährige Baumspende kommt aus einem Privatwald in Großenseebach. "Wir leiden nicht an Gigantomanie", ist die Einschätzung der Hesselberger zu seiner handlichen Größe.

Für die Ortsburschen war zunächst am Samstag Schwerarbeit angesagt. Das 21,20 Meter lange Prachtstück mit einer sehr schönen Krone wurde von Roland Kreiner gefällt, der sich auch sonst bei der Kerwa aktiv einbringt. Bei dieser Aktion ging alles glatt, so dass der erste Baum auch gleich verwendet werden konnte.

Eingeholt wurde der Baum mit einem Traktor, gesteuert von Thomas Dreßel. Mit dabei, auf einem geschmückten Leiterwagen, waren natürlich die Ortsburschen unter der Leitung von Oberortsbursche Lucas Kreiner.

Der Leiterwagen stammt von Norbert Schaub aus Großenseebach, der es vermutlich nicht ungern sieht, dass dieses alte Gerät bäuerlicher Arbeit wieder im Einsatz ist. Gezogen wurde er von einem Eicher, gesteuert von Johannes Zehner. Für die musikalische Unterstützung beim Kerwasliedersingen sorgte ebenfalls Roland Kreiner.

Am Stamm des Baumes sind Frankenflaggen befestigt, bekrönt wird er von einer weiteren, wetterfesten Frankenfahne. Einer, der in Hesselberg im Hintergrund dafür sorgt, dass bei den Kirchweihbräuchen alles rund läuft, ist Roland Zehner. Der Wagen zum Baumholen ist bei ihm eingestellt. "Ich bin der Ausrüster", sagt er von sich. Er hat auch für die Frakenfahnen am Baum gesorgt. Zum bereits 21. Mal ist Roland Zehner auch für den Kranz zuständig. Nachdem der ganze Schmuck angebracht war, konnte in Hesselberg die Arbeit beginnen. An den drei Schwalbenpaaren, zur Verfügung gestellt von Baptist Winkelmann aus Hannberg, packten die Ortsburschen und weitere Unterstützer kräftig an, so dass der Baum unter dem Kommando von Paul Bräunig schnell in der Senkrechten stand. Danach wurde er verkeilt und mit Zweigen abgedeckt. In der Nacht wurde der Baum gut bewacht, damit das gute Stück unbeschädigt bleibt.

Für die musikalische Umrahmung bei der Kerwa sorgte am Freitagabend "DJ Nobbi". Am Samstag konnten die Gäste der Unterhaltungsmusik von Joe lauschen.

Begonnen hatte die Kerwa allerdings bereits am Freitagvormittag mit einer Schlachtschüssel und frisch gebackenem Bauernbrot. Am Abend gab es vermutlich die ersten Karpfen der Saison, die in der Küche des Gasthauses Jägersruh zubereitet wurden - ein Tribut an die vielen Weiher um Hesselberg.

Seit 1995 kümmert sich Manfred Mirschberger, Besitzer der Gastwirtschaft, mit Unterstützung der Verwandtschaft und zahlreicher Helfer um die Ausrichtung der Kerwa in Hesselberg. Den ganzen Tag konnten sich die Gäste im Zelt mit Speis und Trank verwöhnen lassen.