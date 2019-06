In Hemhofen angekommen

Seit November 2017 arbeitet Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wind bereits in der der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hemhofen und konnte jetzt zusammen mit ihrem Mann Hartmut Brunner in das Pfarrhaus im Heppstädter Weg 6 in Hemhofen einziehen.

Renovierung hat sich verzögert

Die Pfarrerin musste seit eineinhalb Jahren von Nürnberg aus pendeln, nachdem der Vorgänger erst im letzten Jahr das Pfarrhaus geräumt hatte und die Renovierung sich verzögert hat.

Die Kirchengemeinde freut sich, dass die Seelsorgerin jetzt für die Menschen vor Ort besser erreichbar ist und wünscht der "Neu-Hemhöfnerin" alles Gute beim Einleben. Ein herzlicher Willkommensgruß wurde beim Einzug vom Bastelkreis "Flinke Schere" überreicht. red