In Hallstadt kommen vier vom Brand betroffene Familien unter - in der Anker-Einrichtung gibt es "keine Kapazitäten"

Leerstand Auf der Suche nach Unterkünften für die vom Brand in Lichteneiche betroffenen Menschen ist das Landratsamt in Hallstadt fündig geworden: Hier verfügt die Stadt über ein leerstehendes Gebäude, das abgerissen werden soll, und nun vorübergehend vier Familien Platz bietet. Gemeinden und Privatpersonen sollen weiter entsprechende Leerstände melden.

Anker-Einrichtung Nicht in Betracht kommt aus Sicht der Regierung von Oberfranken eine Unterbringung der betroffenen Familien in der Anker-Einrichtung (AEO) in Bamberg. In der AEO seien keine Kapazitäten und kein Gebäude für die Unterbringung der Brandopfer frei, heißt es in einer Stellungnahme. Darüber hinaus wären die AEO-Unterkünfte ohnehin dafür nicht geeignet, da sie auf Asylbewerber ausgelegt sind und auf Grund deren zentraler Versorgung weder über Herde, noch Kühlschränke verfügen würden. Aus Sicherheitsgründen sind die Haus- und Wohnungstüren außerdem nicht abschließbar.

Zuständigkeit Die Regierung weist darauf hin, dass laut Gesetz für die Unterbringung der Brandopfer bei drohender Obdachlosigkeit die Gemeinde Memmelsdorf zuständig ist. Falls die Stadt Bamberg helfen möchte, könnte sie "zum Beispiel eine dezentrale Asylbewerberunterkunft im Stadtgebiet für diese Zwecke zur Verfügung stellen." Schließlich habe hier die Regierung von Oberfranken die Zahl der dezentral unterzubringenden Personen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert (von 246 Ende 2015 auf aktuell sieben). red