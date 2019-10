In guter Form in die Saison gestartet

Mit Beginn des neuen Schuljahrs startete auch die SG Haßberge in die neue Schwimmsaison. Das alljährlich vom VfR Simmern ausgerichtete "Schinderhannesschwimmfest" im Hunsrück bot wieder die Gelegenheit, den aktuellen Leistungsstand zu testen. Es zeigte sich, dass die SG Haßberge durchaus wieder auf ein erfolgreich verlaufendes Wettkampfjahr hoffen darf.

Zusammen mit ihrer Trainerin Christina Werner und einigen Eltern starteten Martin Fischer, Lena Hamm, Anna Hofmann, Eleonora-Francesca Martani, Hannah Seubert und Lea Zehe, um an dem zweitägigen Wettkampf in der Pfalz teilzunehmen, bei dem die SG Haßberge seit Jahren traditionell ihre Saison einläutet. Die SG-Schwimmer legten praktisch einen "Kaltstart" hin, denn für sie ging es direkt aus den Sommerferien gleich ins Wettkampfbecken. Bei ihren jeweils sieben Starts glänzten Lena Hamm (2012) mit vier und Anna Hofmann (2010) mit sechs Siegen. Für Anna Hofmann bedeutete diese herausragende Leistung zugleich Rang 3 im Klassement der punktbesten Schwimmerinnen in den Jahrgängen 2010 bis 2012. Eine Goldmedaille steuerte noch Hannah Seubert (2004) bei, so dass die SG Haßberge insgesamt elfmal ganz nach oben auf das Siegerpodest durfte. mz