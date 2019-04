In Grün fest verwurzelt

Mit Rudolf Ruppert feierte ein Grüner Urgestein seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar wurde im Ort geboren und wohnte dort Zeit seines Lebens. Nach dem Schulbesuch in Weißenbrunn und Wildenberg war Ruppert jahrzehntelang als Zimmerer landesweit auf Hochbauten beschäftigt. 1960 heiratete er seine Frau Helga in Weißenbrunn und gemeinsam bauten sie 1963 in der Grün ein Eigenheim.

Zu den ersten Gratulanten gehörten die drei Kinder, vier Enkel und eine Urenkelin. Bürgermeister Egon Herrmann überbrachte im Namen der Gemeinde Weißenbrunn und Pfarrer Christoph Teille für die evangelische Kirche die besten Glückwünsche. Gleichfalls gratulierten mehrere Vereine, Verwandte, Nachbarn und Bekannte. Rudolf Ruppert war viele Jahre aktiver Fußballer beim FSV Danndorf, beim TSV Weißenbrunn und beim FC Bayern Grün. Sein Lieblings-Fußballverein ist der FC Bayern München. Beim Gesangverein 1861 Weißenbrunn ist der Jubilar seit 20 Jahren aktiver Sänger. Zum Ritual des Rudolf Ruppert gehört auch das wöchentliche Schafkopfen. Deshalb waren auch alle Mitkartler anwesend. dw