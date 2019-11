In geparkten Pkw geprallt

Ein weiterer Unfall ereignete sich am späten Freitagabend um 23.25 Uhr in der Reither Straße in Thulba. Hier kam einem 79-Jährigen, der mit seinem VW Golf in Richtung Reith unterwegs war, ein Fahrzeug entgegen. Aufgrund des einsetzenden Regens, der Dunkelheit und des blendenden Lichts übersah er nach Polizeiangaben einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und prallte beim Vorbeifahren in dessen linkes Heck. Der VW-Fahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden aber erhebliche Sachschäden von insgesamt ca. 13 000 Euro. pol