In Gartenzaun in Gaiganz geprallt

Am frühen Dienstmorgen ist ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2242 von Effeltrich in Richtung Gaiganz wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Er prallte gegen den Gartenzaun eines 59-Jährigen in der Gaiganzer Hauptstraße. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.