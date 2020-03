In ganz Europa mit 40-Tonner ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Suf der Autobahn 73 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde am Montag gegen 18.30 Uhr von Verkehrspolizisten der Schwerlastkontrollgruppe Coburg, ein Sattelzug mit rumänischer Zulassung einer Kontrolle unterzogen.

Bei dem Kraftfahrer handelte es sich um einen 46-jährigen rumänischen Staatsbürger, der zunächst wegen des fehlenden vorderen Kennzeichens aufgefallen war. Nachdem er im im Bereich der Anschlussstelle Untersiemau angehalten worden war, staunten die eingesetzten Beamten nicht schlecht, als sie feststellten, dass der Sattelzugfahrer ohne jegliche Dokumente unterwegs war.

Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass in der Sattelzugmaschine weder das erforderliche Mautgerät verbaut noch das EG-Kontrollgerät ordnungsgemäß betrieben wurde. Anhand der eingelegten Diagrammscheibe wurde festgestellt, dass der Rumäne unmittelbar vor der Kontrolle eine Geschwindigkeit von über 110 Stundenkilometern bei erlaubten 80 fuhr. Zusätzlich wurden mehrere Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt. So befanden sich Kanister, Klappstühle und ein Feuerlöscher ohne jegliche Sicherung auf den Paletten des Sattelaufliegers. Da der Fahrer auch lediglich vier Tachoscheiben über seinen Tätigkeitsnachweis gemäß Fahrpersonalgesetz mitführte, konnten seine Lenk- und Ruhezeiten nicht abschließend kontrolliert werden, weshalb die Weiterfahrt in Richtung Frankreich untersagt wurde.

Wegen der fehlenden persönlichen Dokumente wurden über die Kontaktstellen im Ausland weitere Ermittlungen angestoßen. Das Ergebnis der Ermittlungen bestätigte den Verdacht, dass der 46-Jährige noch nie im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis der Klasse CE war.

Nach einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg wurde gegen den Kraftfahrer eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich wegen der Vielzahl an Straf- und Ordnungswidrigkeiten angeordnet. pol