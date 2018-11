Wenn man die Eheleute Anna und Johann Semmlinger aus Röttenbach, die am Donnerstag ihre diamantene Hochzeit feierten, nach dem Trick fragt, der sie in diesen 60 Jahren so fest zusammengehalten hat, antworten beide fast synchron: "Wie in jeder Ehe gab es auch bei uns schöne und schwere Stunden. Wir haben aber in Freud und Leid immer zueinander gestanden und alle Probleme gemeinsam gelöst. Das hat uns fest zusammengeschweißt!"

Anna Semmlinger ist jetzt 79 Jahre alt und Johann 88 Jahre. Beide sagen, sie seien gesund, obwohl sie die eine oder andere Operation hinter sich haben und das Alter auch ihnen zusetzt. Es gehört zu den Geheimnissen ihrer vielen Ehejahre, in erster Linie die positiven Seiten in den Vordergrund zu rücken. Anna, geborene Dietz, kommt aus Röttenbach, Johanns Wiege stand in Großenseebach.

Anna wuchs als eine von fünf Geschwistern heran und Johann war sogar eins von insgesamt acht Kindern. Beide machten schon in ihrer Kindheit viele Erfahrungen mit der Armut. Der Vater von Johann verdiente als Metzger im Schlachthof beim Schlachten eines Schweines ganze zwei Mark. Noch prekärer wurde die Familiensituation während des Zweiten Weltkrieges. In dieser Zeit wurden die Väter in Uniformen gesteckt, daheim blieb alle Arbeit in Haus und Hof der Mutter überlassen. So mussten beide, Anna und Johann, in ihren Kinderjahren daheim kräftig mit anpacken.

Der Lebensweg der beiden kreuzte sich 1956 auf der Kirchweih in einem kleinen Ort zwischen Großenseebach und Röttenbach. Dort im Tanzsaal des Jägerheimes spielten die "Seebacher Bader", eine Kapelle der Friseure, und dabei funkte es zwischen den beiden. Im November des gleichen Jahres wurde schon geheiratet. Anna war gerade 19 geworden.

Später bekamen sie von seinen Eltern das Haus, in dem sie heute noch wohnen, überschrieben. Die Semmlingers schenkten drei Kindern das Leben, einer Tochter und zwei Söhnen.

Ihr gesamtes Leben war von Arbeit gekennzeichnet, im Beruf und daheim in der Garten- und Landwirtschaft. Johann Semmlinger arbeitete fast 30 Jahre in Herzogenaurach bei Schaeffler als Maschinenbaumeister und Anna als Stationshilfe in der Chirurgie des Erlangener Krankenhauses.

Heute ist Johann noch in verschieden Röttenbacher Vereinen organisiert, so bei den Gartenbauern, den Kaninchenzüchtern, dem Musikverein und dem Feuerwehrverein. Gerne beschäftigt er sich auch heute noch der Pflanzenzucht im eigenen Garten.