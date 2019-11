In falscher Richtung auf Stadtautobahn

Auf der Stadtautobahn B 4 war am Montagabend eine Geisterfahrerin unterwegs. Gegen 20.20 Uhr wendete die 34 Jahre alte Frau ihr Auto auf Höhe des Klärwerks in Fahrtrichtung Süden und setzte ihre Fahrt in Richtung Coburg entgegen der erlaubten Fahrtrichtung fort. Dabei kamen ihr mehrere Fahrzeuge entgegen. Mindestens ein Fahrzeuglenker musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Auf das Navi verlassen

Als Grund für ihre "Geisterfahrt" nannte die Dame, sich zu sehr auf ihr Navigationsgerät verlassen zu haben, da sie ursprünglich auch ein Ziel in Coburg eingegeben hätte. Da sie jedoch vorher selbst von der digital geplanten Fahrtstrecke abgewichen war und das Gerät die Route umgeplant hatte, nahm sie die angezeigte Änderung sofort für bare Münze.

Die Verkehrspolizei Coburg bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Pkw der Dame, einen dunklen VW Passat mit Coburger Zulassung, zur Tatzeit gefährdet oder geschädigt wurden, beziehungsweise Zeugen, die etwas zur Sache beitragen können, sich unter der Telefonnummer 09561/645210 zu melden. pol