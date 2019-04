In etwa sieben Metern Höhe hing ein Damenrad

Der Polizei Kronach wurde am Mittwochvormittag mitgeteilt, dass am Klettergerüst des Spielplatzes auf dem LGS-Gelände ein Fahrrad hänge. Tatsächlich sahen die Polizisten vor Ort ein in etwa sieben Metern Höhe offenbar zu Dekozwecken aufgehängtes rosa überlackiertes Damenrad mit gelbem Sattel und gelber Vordergabel. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 09261/5030 in Verbindung zu setzen.