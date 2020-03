In Erlangen startete am Wochenende ein E-Scooter-Service

Am Wochenende startete in Erlangen ein E-Scooter-Service mit dem Verleih von etwa 200 Scootern. Nach München, Ingolstadt, Nürnberg, Augsburg und Fürth ist Erlangen die sechste bayerische Stadt, in der die Firma TIER-Mobility Scooter anbietet.

Zu finden sind die E-Roller an zentralen Verkehrsknotenpunkten sowie belebten Bereichen der Stadt, geht aus der Pressemitteilung hervor. Die Roller stehen den Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung.

Durch austauschbare Batterien wird das Aufladen in Lagerhäusern überflüssig. Die Batterien können vor Ort durch geladene ersetzt werden. Dies sei Teil des Maßnahmepakets der Firma, die seit Anfang des Jahres alle Geschäftsabläufe sowie jede Fahrt mit dem Scooter klimaneutral halten will.

Maximilian Schmidt, City Manager von TIER, sagt: "Autos gehören nicht in die Innenstadt." Er will den Gästen und Bewohnern Erlangens eine umweltfreundliche Alternative anbieten, um sich in der Stadt fortbewegen zu können.

Um die Scooter zu nutzen, muss man sich die TIER-App auf sein Smartphone herunterladen. Der Roller wird dann über den integrierten QR-Code gestartet. Kostenlos ist das natürlich nicht. Die Aktivierungsgebühr beträgt einen Euro, für jede genutzte Minute muss man 15 Cents zahlen.

Nach der Fahrt kann der Roller durch das sogenannte Free Floating System flexibel an geeigneten Stellen geparkt werden.

Die Firma wirbt mit größeren Vorderrädern und einem höheren Gewicht, was für eine bessere Bodenhaftung gerade bei winterlichem Wetter sorgen soll.

Außerdem seien die Scooter nicht nur sicher, sondern durch eine doppelte Federung auch noch komfortabel. red