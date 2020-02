In einer fantastischen Welt

Wer schon immer einmal den Trend "Pen & Paper" ausprobieren wollte, kann dies am Samstag, 29. Februar, 16 Uhr, im JuKuZ (Jugend- und Kulturzentrum) tun.

Denn der Würzburger Rollenspielverein Würfelmeister e.V. kommt im Rahmen der SpieleWochen nach Bad Kissingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter Anleitung erfahrener Spielleiter wird hier die Möglichkeit zum Einstieg in die Welt der Rollenspiele ermöglicht. Auch bereits erfahrene Rollenspieler sind zum Mitspielen eingeladen. Beim Pen & Paper-Rollenspiel geht es ums Erzählen, Spielen und ein klein bisschen Schauspielern. Das Spiel findet vorrangig im Kopf statt. Die Gruppe wird mit den Spielleitern eine Geschichte - ein Abenteuer - in einer fernen, fantastischen und erfundenen Welt bestreiten. Mit dem Papier und Stift bekommt jeder eine Rolle in dieser fantastischen Welt. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red