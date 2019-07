In ehemaliges Wasserwerk gekracht

In das ehemalige städtische Wasserwerk ist ein 20-jähriger Autofahrer am Sonntag, kurz vor 21 Uhr gekracht, als er von der Kapellenstraße nach rechts in die Hemmerichstraße einbiegen wollte. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war und deshalb in die Grünanlage ausweichen musste. Dabei durchbrach er Büsche und Bäume. Der junge Mann blieb unverletzt, seine nicht angeschnallte Beifahrerin verletzte sich im Schulterbereich und wurde zur Behandlung in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Schaden von mehr als 8000 Euro. pol