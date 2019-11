In Ebersdorf ist die Freude über den Faschingsbeginn groß

Eine Stunde früher als sonst stürmten die Närrinnen und Narren der Faschingsgemeinschaft Säraspo Frohnlach, angeführt vom bisherigen Kinderprinzenpaar Sarah I. (Mai) und Jonas I. (Wittmann), das Rathaus. Mit dem Schlachtruf "Säraspo, tsching-bum", der Inthronisation der neuen Regenten und mit Liedern der Eichbergsänger wurde schwungvoll die fünfte Jahreszeit eingeläutet.

Dem scheidenden Kinderprinzenpaar überreichte Säraspo-Präsident Gernot Schöpf zur Erinnerung an die vergangene Session ein Bild. Das Zepter bei den Jüngsten schwingen heuer Kinderprinzessin Amelie I. (Schott) und Kinderprinz Marco I. (Roos).

Amelie begann bei der Säraspo in der Purzelgarde, ist zwischenzeitlich in der Kindergarde aktiv und hat sich ihren Prinzen selbst ausgesucht. Bei den Erwachsenen regieren in der Session 2019/2020 Christian I. und Kathrin II. (Rüttel) aus Rohrbach. Christian ist bereits faschingserfahren, denn er war 1989 Kinderprinz bei der Narrhalla Coburg. Die beiden übernehmen das Amt von Anika I. und Niko I. (Ostermann), die nicht anwesend sein konnten, weil die scheidenden Tollitäten derzeit auf der "Tour des Lächelns" in den Krankenhäusern unterwegs sind, um schwerkranken Kindern eine Freude zu machen.

Einen Rückblick auf das 55. "Jubiläumsjahr" machten Sitzungspräsidentin Melanie Bischoff und ihr Vize Stefan Knauer: "Wer in der heutigen Zeit was auf sich hält, braucht mehr als ein personalisiertes Pavillonzelt. Das haben selbst wir mittlerweile gecheckt und ordentlich Geld in eine neue Homepage und einen Faschingswagen gesteckt."

An das neue Prinzenpaar übergab Bürgermeister Bernd Reisenweber bereitwillig den Rathausschlüssel und meinte: "Ich freue mich auf euer zahlreiches Erscheinen bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 19. November."

Schon jetzt können Karten für die Prunksitzung am Samstag, 15. Februar 2020, 19.30 Uhr, bei Frank Wittmann, Telefon 09562/4162, und für die Kinder-Prunksitzung am Sonntag, 16. Februar, 13 Uhr, bei Anke Förtsch, Telefon 0171/2385127, reserviert werden. Diese Veranstaltungen werden, wie auch der Kinderfasching am Faschingsdienstag, 25. Februar, 13.30 Uhr, in der Frohnlacher Kultur- und Sporthalle abgehalten. ake