In Ebern und Heilgersdorf muss das Konto noch wachsen

Die Fußballer der Kreisliga Coburg/Lichtenfels bereiten sich auf die Frühjahrsrunde vor, erste Testspiele stehen an. Der TV Ebern und der SV Heilgersdorf wollen sich möglichst bald aus dem Rennen um den Klassenerhalt verabschieden und sichere Tabellenplätze belegen, während der TSV Pfarrweisach und der TSVfB Krecktal auf Distanz zur Abstiegszone bleiben wollen.

TV Ebern

17 Trainingseinheiten hat Spielertrainer Jens Kapell vom TV Ebern (12.) seit letztem Sonntag angesetzt, um das Restprogramm erfolgreich abzuschließen. Der Abstieg droht. Der TVE ist einen Punkt von der Relegation und drei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt, so dass noch mit einer heißen Rückrunde zu rechnen ist. Die Vorbereitungsspiele, Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr: gegen die DJK Lichtenfels; Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr: gegen den TSV Burgpreppach; Samstag, 2. März, 16.30 Uhr: gegen die SpVgg Lauter; Sonntag, 10. März, 15 Uhr: erstes Punktspiel beim TSV Staffelstein.

SV Heilgersdorf

Der SV Heilgersdorf (13.) steht auf dem Relegationsplatz der Kreisliga Coburg/Lichtenfels. Die Mannen um Trainer Jürgen Holzheid blicken auf eine bislang durchwachsene Runde zurück, in der sie über den 13. Platz nicht hinauskamen. Auswärts gelang bis dato kein Sieg. Die Hoffnung gilt der Rückkehr zahlreicher verletzter Leistungsträger. Am Samstag, 9. März, geht es um 12.30 Uhr beim FC Coburg II (5.) wieder um Punkte. Die Vorbereitungsspiele, Samstag, 9. Februar, 14 Uhr: gegen die DJK/FC Seßlach (in Baunach); Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr: gegen den TSV Mönchröden II (in Rödental); vom 22. bis 24 Februar: Trainingslager in Baunach; Freitag, 1. März, 19 Uhr: gegen den FC Rentweinsdorf; Sonntag, 3. März, 15 Uhr: beim FC Bad Rodach.

TSV Pfarrweisach

Am Dienstag bat Spielertrainer Daniel Schneidawind beim Tabellenachten TSV Pfarrweisach seine Jungs, unter ihnen auch einige Langzeitverletzte aus der Vorrunde, wieder zum Training. Der letztjährige Vizemeister will von Beginn an hellwach sein, um so bald wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt einzuspielen. Der TSV ist noch nicht ganz gesichert. Sechs Punkte sind es bis zur Relegation, acht bis zu einem Abstiegsplatz. Die Vorbereitungsspiele, Samstag, 9. Februar, 16 Uhr: gegen den FSV Unterleiterbach (in Baunach); Samstag, 16. Februar, 16 Uhr: gegen den TSV Meeder II (in Baunach); Samstag, 23. Februar, 14 Uhr: gegen den Post-SV Bamberg (in Baunach); Freitag, 1. März, 18.30 Uhr: beim FC Schwürbitz; Sonntag, 10. März, 15 Uhr: erstes Punktspiel bei der TSG Niederfüllbach.

TSVfB Krecktal

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hat der TSVfB Krecktal die Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Tabellenzehnte verlängerte den Vertrag mit Spielertrainer Daniel Frembs um ein weiteres Jahr. Unterstützt wird er schon seit Saisonbeginn von Benny Sumpf, der als Co-Trainer zudem für die zweite Mannschaft verantwortlich ist. Die Vorrunde und drei gespielten Rückrundenpartien verliefen mit wechselnden Erfolgen, was der zehnte Platz unterstreicht. Der Abstand zur Abstiegsrelegation beträgt lediglich vier und zu einem Abstiegsplatz sechs Punkte. Man hofft auf die Rückkehr der lange Verletzten Robert Schyga, Philipp Wacker und Niklas Pietsch. di Die weiteren Vorbereitungsspiele, Sonntag, 10. Februar 15 Uhr: gegen den TSV Meeder II; Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr: gegen den TSV Gestungshausen; Sonntag, 24. Februar, 16 Uhr: beim SV Borussia Siedlung Lichtenfels; Freitag, 1.März, 19 Uhr: beim FC Adler Weidhausen; Sonntag 10. März, 15 Uhr: erstes Punktspiel beim SV Bosporus Coburg.